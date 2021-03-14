Богослужение, концерт, презентация книги "Пианист". Что запланировано в Киеве по случаю Дня добровольца

14 марта, 2021, 11:27

В воскресенье, 14 марта 2021 года, в центре Киева должно пройти несколько встреч, посвященных Дню Добровольца

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

В частности, Объединение добровольцев обнародовало такой план:

12:00 - на Михайловской площади межконфессиональная молитва по воинам, погибшим в боях за независимость Украины (около мемориала "Стена памяти народной", с участием почетного караула).

14:00 - 18:00 - отмечание Дня украинского добровольца в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины (улица Грушевского 30/1).

Выступление приглашенных, вручение награды "Орден добровольца", встреча собратьев.

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15:00 - там же пройдет презентация книги "Фуга" 119 "в тональности плена", автор - Игорь Михайлишин ( "Пианист").

Кроме того, после 14:00 чтением стихов поэтессы Зоряны Паламарчук "Правый сектор" и Музыкальный батальон начнут на Михайловской площади праздничный концерт с участием Тараса Компаниченко, Живосила Лютого, Леси Рой, Нелли Франчук и Григория Лукьяненко, а также Ореста Крысы (группа "Солнечная машина") и Романа Криля (группа "Камышовый кот").

Напомним, сегодня, 14 марта, украинцы отмечают День добровольца .

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