14 марта - День добровольца
Этот день выбран не случайно, напоминает Еспресо.TV .
14 марта 2014 года сотни Самооборона Майдана отправились на тренировочный полигон МВД в селе Новые Петровцы Киевской области, а уже оттуда, после подготовки - на фронт.
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К тому времени государство могло обеспечить их только оружием, боеприпасами, устаревшей амуницией советской эпохи и простым питанием. Остальные потребности взяли на себя волонтерские организации.
Но это не могло остановить тех, кто готов был воевать за Украину, не дожидаясь благоприятных условий и обстоятельств.
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