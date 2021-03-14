14 марта - День добровольца

14 марта, 2021, 09:00

14 марта украинцы отмечают День добровольца. Именно добровольцы и волонтеры первыми стали на защиту Украины во время российского наступления в 2014 году

Этот день выбран не случайно, напоминает Еспресо.TV .

14 марта 2014 года сотни Самооборона Майдана отправились на тренировочный полигон МВД в селе Новые Петровцы Киевской области, а уже оттуда, после подготовки - на фронт.

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К тому времени государство могло обеспечить их только оружием, боеприпасами, устаревшей амуницией советской эпохи и простым питанием. Остальные потребности взяли на себя волонтерские организации.

Но это не могло остановить тех, кто готов был воевать за Украину, не дожидаясь благоприятных условий и обстоятельств.

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