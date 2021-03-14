AstraZeneca отреагировала на остановку рядом стран прививок ее вакциной

14 марта, 2021, 22:30

Британско-шведская компания AstraZeneca после остановки прививок в нескольких странах заявила, что ее вакцина от коронавируса является безопасной

Об этом сообщает официальный сайт AstraZeneca

В компании отметили, что имеющиеся у нее данные не подтверждают, что ее вакцина стала причиной образования тромбов у привитых.

"Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности", - заявили в компании.

В AstraZeneca подчеркнули, что в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых.

"Эти показатели ниже, чем можно было бы ожидать. Данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин", - сказала заведующая медицинским отделом AstraZeneca Энн Тейлор.

На этой неделе несколько стран прекратили применение AstraZeneca после летальных случаев с образованием тромбов у привитых этой вакциной. Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, Ирландия и ЮАР. В то же время в Германии и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата.

Напомним, что Дания 11 марта прекратила вакцинацию от COVID препаратом компании AstraZeneca после случая образования тромбов.

14 марта прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca приостановила Ирландия .

В то же время, Евроагентство по лекарственным средствам заявило, что вакцина AstraZeneca не повышает риск появления тромбов .

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