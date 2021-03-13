У Путина осложнилась память и мышление. Забывает элементарное, - СМИ

13 марта, 2021, 10:25

Появляется все больше свидетельств обострения неврологических проблем Владимира Путина

Утечка данных от окружения руководителя России в последние месяцы часто касаются именно того, в чем проявляется его забывчивость. Точно такую же картину можно наблюдать и в телерепортажах, передает Еспресо.TV со ссылкой на международный аналитический проект Информационное сопротивление , основанный украинским военным журналистом и политиком Дмитрием Тимчуком.

"По утверждению кремлевских инсайдеров, в быту эти проявления в нем встречаются все чаще и дольше. Иногда он и вовсе впадает в ступор и может находиться в таком состоянии около часа. Авторы ряда публикаций также пишут, что в последнее время Путин жаловался на судороги в левой ноге . А 8 марта он вообще напугал свое окружение спонтанной, несвязной и нервной речью, которая, якобы, продолжалась примерно 15 минут, после этого он признал, что не помнит этого ", - отмечается в статье, которая вышла на сайте" Информспротива "сегодня, 13 марта 2021 года.

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В дополнение, "царь" все чаще забывает назначение предметов, трогает и крутит их в руках: ручки, папки, тетради, статуэтки. Вроде не может понять для чего они предназначены и что с ними делать ".

Отмечается, что в связи с этим у Путина на днях запланировано "большое медицинское обследование".

Как уже сообщалось, анонимные спецслужбисты создали на Telegram канал , куда "сливают" свежий компромат на Путина. В частности, о состоянии его здоровья.

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