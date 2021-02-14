На Давосе Путин прямо предупредил о новой войне и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться, - Бессмертный
14 февраля, 2021, 13:20
Как показывают прошлые подобные случаи, к угрозам российского президента Владимира Путина на Давосском саммите и других подобных международных мероприятиях по поводу его готовности начать новый вооруженный конфликт всегда следует относиться серьезно
С таким предостережением украинский политик и дипломат Роман Бессмертный выступил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.
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