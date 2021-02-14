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Espreso.tvОбществоНа Давосе Путин прямо предупредил о новой войне и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться, - Бессмертный

На Давосе Путин прямо предупредил о новой войне и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться, - Бессмертный

Как показывают прошлые подобные случаи, к угрозам российского президента Владимира Путина на Давосском саммите и других подобных международных мероприятиях по поводу его готовности начать новый вооруженный конфликт всегда следует относиться серьезно

С таким предостережением украинский политик и дипломат Роман Бессмертный выступил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

 

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