На Давосе Путин прямо предупредил о новой войне и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться, - Бессмертный

14 февраля, 2021, 13:20

Как показывают прошлые подобные случаи, к угрозам российского президента Владимира Путина на Давосском саммите и других подобных международных мероприятиях по поводу его готовности начать новый вооруженный конфликт всегда следует относиться серьезно