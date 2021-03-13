Рада рассмотрит вопрос о создании ВСК по делу "вагнеровцев"

13 марта, 2021, 17:25

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента планирует 15 марта рассмотреть вопрос о создании временной следственной комиссии по делу бойцов частной военной компании "Вагнера"

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина .

"Мы создаем ВСК, она не по "вагнеровцам", но ситуация с "вагнеровцами" входит и должна быть прежде всего рассмотрена в этой ВСК. Мы отправили письма всем фракциям. В понедельник этот вопрос будет рассмотрен на регламентном комитете, и если будет положительный ответ, а я думаю, что будет, то создание этой ВСК будет вынесено на голосование в Верховной Раде", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что тематика деятельности этой ВСК будет касаться не только дела "вагнеровцев".

"Она шире, потому что недавно также были обнародованы "пленки Суркова-Медведчука", которые вызвали значительный резонанс. То есть два первых эпизода, которые должна рассматривать это ВСК - это ситуация с "вагнеровцами" и ситуация с этими пленками", - отметил Арахамия.

Напомним, 12 марта Роман Безсмертный заявил, что решение об отсрочке спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", мог принимать президент Владимир Зеленский, но контакт с Александром Лукашенко обеспечил глава ОПГ Андрей Ермак.

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