Добровольцы не имеют возможности воевать на передовой. Нас туда не пускают, - доброволец Устим
Об этом один из добровольцев, Устим (учитывая безопасность добровольцев, имя военного изменено) рассказал Еспресо.Захид .
"В связи с Минском договоренностями Зеленский обязался не пускать добровольцев на передовую, - рассказывает Устим. - Мы присутствуем в секторах - Мариуполь, Широкино, но не можем быть "на нуле". Хомчак и Зеленский - это очень серьезно, они все контролируют. Добровольцы не имеют возможности воевать, переехать полицейские блокопосты - нереально. Сначала третья линия, потом вторая, первая. Мы же не можем подкрадываться полями, как диверсионно-разведывательные группы. Нас обстреляют ".
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Доброволец говорит, что изменения в армии уже состоялись. Вооруженные силы Украины медленно откатываются назад.
"Последний раз на Востоке я был 2020 года. Тогда была критическая ситуация, - говорит защитник. - Есть взводы аэроразведки, которые расформировал президент Зеленский. Но должны помогать ребятам, которые сейчас там. Посмотрите, кто у нас руководит Министерством обороны. Хомчак, которого обвиняли в измене в Иловайске. Поэтому сейчас, если у офицеров увидят нештатных людей - тюрьма. Но есть люди, которые уже не могут без войны. Поэтому ведутся переговоры с контрразведкой, к примеру, чтобы они вошли в эти структуры".
- Напомним, завтра, 14 марта, в Украине будут отмечать День украинского добровольца.
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