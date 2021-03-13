Добровольцы не имеют возможности воевать на передовой. Нас туда не пускают, - доброволец Устим

13 марта, 2021, 14:03

"Мы присутствуем в секторах - Мариуполь, Широкино, но не можем быть "на нуле"

Об этом один из добровольцев, Устим (учитывая безопасность добровольцев, имя военного изменено) рассказал Еспресо.Захид .

"В связи с Минском договоренностями Зеленский обязался не пускать добровольцев на передовую, - рассказывает Устим. - Мы присутствуем в секторах - Мариуполь, Широкино, но не можем быть "на нуле". Хомчак и Зеленский - это очень серьезно, они все контролируют. Добровольцы не имеют возможности воевать, переехать полицейские блокопосты - нереально. Сначала третья линия, потом вторая, первая. Мы же не можем подкрадываться полями, как диверсионно-разведывательные группы. Нас обстреляют ".

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Доброволец говорит, что изменения в армии уже состоялись. Вооруженные силы Украины медленно откатываются назад.

"Последний раз на Востоке я был 2020 года. Тогда была критическая ситуация, - говорит защитник. - Есть взводы аэроразведки, которые расформировал президент Зеленский. Но должны помогать ребятам, которые сейчас там. Посмотрите, кто у нас руководит Министерством обороны. Хомчак, которого обвиняли в измене в Иловайске. Поэтому сейчас, если у офицеров увидят нештатных людей - тюрьма. Но есть люди, которые уже не могут без войны. Поэтому ведутся переговоры с контрразведкой, к примеру, чтобы они вошли в эти структуры".

Напомним, завтра, 14 марта, в Украине будут отмечать День украинского добровольца.

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