13 марта, 2021, 12:22

Первый раунд переговоров Януковича и Медведева по поводу заключения "Харьковских соглашений" проходил в апреле 2010 года в Харькове, а второй - в мае того же года в Киеве

Киевский раунд стороны отметили баней и корпоративом в столичном пригороде, на котором выступал тогда еще комедийный актер и шоумен, а ниин президент Украины Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на фейсбук народного депутата Владимира Арьева рассказывает Еспресо.TV .

"Зеленский после скандальной ратификации преступных договоренностей выступал перед президентами Украины и РФ Януковичем и Медведевым, которые слушали нанятого комика в банных халатах. Об этом Зеленский сам рассказал в интервью Гордону. Наверное, тогда он не очень считался с пословица о языке и враге, поэтому описал все в деталях. Это было 17 мая 2010 под Киевом", - отмечает нардеп.

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Как отмечает Арьев, на следующий день, то есть уже 18 мая, "Янукович с Медведевым, в костюмах и развлечены Зеленским, заявили о" сотрудничестве "в регионе Черного моря, которое началось с обмена газовой скидки на пребывание в Крыму Черноморского флота до 2042 года ".

"С того момента РФ начала наращивать свой военный контингент на полуострове. Чем это закончилось мы уже знаем", - заключает Владимир Арьев.

Напомним, по инициативе Совета национальной безопасности и обороны СБУ выясняет, получали ли народные депутаты VI созыва, которые голосовали за ратификацию "Харьковских соглашений", денежную и другую материальную выгоду.

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