Политтехнологи из ФСБ, "ДНР" и Крыма создали в Беларуси партию "Союз"
Подробности со ссылкой на DW рассказывает Эспрессо.TV .
Председатель политсилы, Сергей Лущ, заявил, что "Союз" - "это белорусская партия, которая выступает с интеграционной позиции, партия сторонников углубления интеграции Беларуси и России".
Съезд собрал 135 делегатов, они почти единогласно выполнили формальные процедуры по учреждению партии. С приветственным словом выступил депутат Госдумы РФ от пропутинской партии "Единая Россия" Дмитрий Белик из Севастополя и депутат Палаты представителей Беларуси, Тенгиз Думбадзе, а также представители российской партии "Справедливая Россия - За правду" Александр Казаков и Виктор Яценко, которые передали поздравления от своего лидера Захара Прилепина.
Следует отметить, что в начале 2014 года Белик принимал очень активное участие в захвате Крымского полуострова Россией.
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Кроме того, исследовательский центр iSANS в телеграмм-канале отметил, что политтехнолог Казаков был ранее советником погибшего от взрыва главаря "ДНР" Александра Захарченко, а Яценко - там же "министром связи".
Из открытых источников также известно о причастности к созданию белорусской партии "Союз" Владимира Кравцова, профессора Института государственной службы и управления при президенте РФ. Политологи называют его близким к ФСБ человеком. Сам он специализируется на распространении пропаганды.
Режим Лукашенко, в свою очередь, не оказывал никаких препятствий как прибытию гостей из Москвы и оккупированного РФ украинского Крыма, так и проведению съезда.
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