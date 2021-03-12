Зеленский боится назвать фамилию Коломойского, - Княжицкий
12 марта, 2021, 22:53
Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится вслух назвать фамилию олигарха Игоря Коломойского
Об этом он сказал во время ток-шоу "Борковский & Валевская. Политика", передает Еспресо.TV.
"Зеленский начинает рассказывать "нам говорят, что введенные санкции против акционеров Привата", то есть он боится вслух и сейчас назвать фамилию самого Коломойского, но потом он его называет и говорит, что "мы будем бороться с такими людьми как Ахметов, Коломойский", Порошенко к чему здесь ... то есть он называет это в совершенно ином смысле, чем то как это было сказано партнерами нашими, которые наложили санкции. Он боится это сказать", - отметил Княжицкий.
- Напомним, 5 марта США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает санкции США против олигарха Игоря Коломойского.
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