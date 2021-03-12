Зеленский боится назвать фамилию Коломойского, - Княжицкий

12 марта, 2021, 22:53

Об этом он сказал во время ток-шоу "Борковский & Валевская. Политика", передает Еспресо.TV.

"Зеленский начинает рассказывать "нам говорят, что введенные санкции против акционеров Привата", то есть он боится вслух и сейчас назвать фамилию самого Коломойского, но потом он его называет и говорит, что "мы будем бороться с такими людьми как Ахметов, Коломойский", Порошенко к чему здесь ... то есть он называет это в совершенно ином смысле, чем то как это было сказано партнерами нашими, которые наложили санкции. Он боится это сказать", - отметил Княжицкий.

Напомним, 5 марта США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает санкции США против олигарха Игоря Коломойского.

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