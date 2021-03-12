СБУ начала досудебное расследование относительно ратификации Харьковских соглашений

12 марта, 2021, 18:11

12 марта Служба безопасности Украины начала следствие по ратификации народными депутатами Верховной Рады шестого созыва так называемых Харьковских соглашений, согласно которым Россия продлила пребывание Черноморского флота в Севастополе, что в результате дало России инструмент для оккупации полуострова

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады.

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По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым.

С целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия.

Напомним, 11 марта СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, которые поддержали это решение на предмет государственной измены

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