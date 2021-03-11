Кто голосовал за ратификацию "Харьковских соглашений". Полный список

11 марта, 2021, 18:54

Еспресо.TV предлагает ознакомиться с полным списком нардепов, которые ратифицировали печально известные Харьковские соглашения.

Среди всего списка из 161 народного депутата от фракции "Партии Регионов" Харьковские соглашения не голосовал только один - Дмитрий Шенцев.

Сохранение российского флота в Севастополе тогда поддержал депутат шестого созыва, олигарх Ринат Ахметов, экс-президент-беглец Виктор Янукович, Михаил Чечетов, который 28 февраля 2015 года по версии следствия совершил самоубийство.

Отметим, среди нардепов ВО "Батькивщина", которая была второй по величине фракцией из 154 народными избранниками, нашлось девять, которые поддержали ратификацию выгодного России договора.

Это Сергей Зубов, Владимир Иваненко, Петр Кузьменко, Олег Малич, Святослав Олийнык, Владимир Писаренко, Игорь Савченко, Иван Сидельник и Олег Черпицкий.

Среди 72 нардепов фракции НУНС соглашение с Россией ратифицировали семеро: Бут Юрий, Василенко Сергей, Довгий Станислав, Жвания Давид, Поляченко Владимир, Омельченко Александр, Палица Игорь.

Запрещенная Коммунистическая партия проголосовала за Харьковские соглашения в полном составе.

Из 16 внефракционных депутатов 11 - члены "Партии Регионов", которые принесли депутатскую присягу непосредственно перед голосованием и еще не успели войти во фракцию. Двое депутатов, которые проголосовали за ратификацию соглашения - это Инна Богословская и Василий Киселев.

Напомним, 11 марта СНБО поручила СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и исследовать действия 236 депутатов, поддержавших это решение, на предмет государственной измены

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