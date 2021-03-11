Месси или Роналду: в ПСЖ нашли, кем заменить Мбаппе
Об этом сообщает Le Parisien.
Тренерский штаб ПСЖ согласен, чтобы Месси или Роналду заменили Килиана Мбаппе, который может покинуть французский топ-клуб.
Боссы парижан внимательно следят за развитием ситуации вокруг 36-летнего Криштиану Роналду, который близок к тому, чтобы покинуть "Ювентус" после вылета туринцев из 1/8 финала Лиги чемпионов. Идентичная ситуация у Лионеля Месси.
22-летний Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл за парижан 33 матча, забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.
Контракт француза действует до лета 2022 года и если он не продлит соглашение, то покинет ПСЖ в ближайшее трансферное окно.
- 16 февраля Килиан Мбаппе стал вторым футболистом после Украинская Андрея Шевченко, которому удалось сделать хет-трик на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов.
- 11 марта стало известно, что "Ювентус" рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду .
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