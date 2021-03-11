Месси или Роналду: в ПСЖ нашли, кем заменить Мбаппе

11 марта, 2021, 16:59

Французский ПСЖ активно интересуется Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Об этом сообщает Le Parisien.

Тренерский штаб ПСЖ согласен, чтобы Месси или Роналду заменили Килиана Мбаппе, который может покинуть французский топ-клуб.

Боссы парижан внимательно следят за развитием ситуации вокруг 36-летнего Криштиану Роналду, который близок к тому, чтобы покинуть "Ювентус" после вылета туринцев из 1/8 финала Лиги чемпионов. Идентичная ситуация у Лионеля Месси.

22-летний Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл за парижан 33 матча, забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.

Контракт француза действует до лета 2022 года и если он не продлит соглашение, то покинет ПСЖ в ближайшее трансферное окно.

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