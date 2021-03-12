Минсоцполитики выявило и проверило 800 частных приютов и домов престарелых

12 марта, 2021, 14:24

Министерство социальной политики выявило и проверило 800 частных приютов и домов престарелых

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно сообщению, Национальная социальная служба предоставила отчет о результатах мониторинга частных субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по проживанию лицам пожилого возраста и лицам с инвалидностью, бездомным лицам, лицам, освобожденным из мест лишения свободы, лицам с зависимостью от наркотических средств или психотропных веществ.

По результатам проведенной проверки с 21 января по 1 марта 2021 года было обнаружено и проверено почти 800 таких субъектов хозяйствования во всех областях Украины. Из них 114 субъектов хозяйствования прекратили свою деятельность или не оказывают услуги с проживанием, а еще 680 - предоставляют услуги с проживанием.

В ходе проверок было выявлено, что 146 заведений соответствуют критериям деятельности поставщиков социальных услуг. Из них 29 находятся в Реестре поставщиков таких услуг, размещенном на официальном сайте Минсоцполитики, а со 117 заведениями проводится работа по внесению их в Реестр.

По 534 заведениям полная информация о соответствии критериям деятельности поставщиков социальных услуг в Реестр не внесена.

"По результатам проверки Минсоцполитики поручило Нацсоцслужбе провести работу с областными, Киевской городской государственными администрациями по информированию всех выявленных субъектов хозяйствования о необходимости предоставления информации для включения в Реестр", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что по результатам этой работы кроме Реестра поставщиков социальных услуг будет обнародована также информация о субъектах хозяйствования, которые не подают о себе информацию, чтобы граждане, выбирая подобное заведение, могли сделать информированный выбор.

Напомним, в Подольском районе столицы произошел пожар в трехэтажном здании для пожилых людей. Пожар ликвидирован. Никто не пострадал.

21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже .

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