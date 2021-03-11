В МВФ прокомментировали цензуру Рожковой со стороны НБУ
Об этом сообщает "Голос Америки".
Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс в ответ на вопрос прессы о том, беспокоит ли МВФ состояние независимости центрального банка Украины отметил, что организация пристально следит за НБУ.
"Независимость центральных банков - очень важный принцип МВФ для всех стран", - подчеркнул он.
"Независимость Национального банка Украины - одна из сфер, которую мы внимательно отслеживаем, ведь независимость центрального банка - является ключом к макроэкономической стабильности, доверия к инвесторам, финансовой стабильности, защиты финансовой системы и тому подобное. Поэтому для нас это очень важный вопрос", - отметил Райс.
По его словам, другим ключевым залогом инвестиций и роста а также требованием нынешней программы, поддерживаемой МВФ и в отношении которой продолжается обсуждение является сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных учреждений.
- Напомним, 10 марта первый заместитель председателя правления Национального банка Украины Екатерина Рожкова обвинила руководство Департамента коммуникаций НБУ в цензуре по ее интервью изданию "НВ".
- Издание "НВ" в свою очередь опубликовало несогласованную с департаментом версию интервью.
- В Департаменте коммуникаций Нацбанка в свою очередь отрицают информацию о попытке цензуры интервью Рожковой
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