В МВФ прокомментировали цензуру Рожковой со стороны НБУ

11 марта, 2021, 22:19

В Международном валютном фонде заявили, что внимательно отслеживают вопрос независимости Нацбанка Украины как института

Об этом сообщает "Голос Америки".

Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс в ответ на вопрос прессы о том, беспокоит ли МВФ состояние независимости центрального банка Украины отметил, что организация пристально следит за НБУ.

"Независимость центральных банков - очень важный принцип МВФ для всех стран", - подчеркнул он.

"Независимость Национального банка Украины - одна из сфер, которую мы внимательно отслеживаем, ведь независимость центрального банка - является ключом к макроэкономической стабильности, доверия к инвесторам, финансовой стабильности, защиты финансовой системы и тому подобное. Поэтому для нас это очень важный вопрос", - отметил Райс.

По его словам, другим ключевым залогом инвестиций и роста а также требованием нынешней программы, поддерживаемой МВФ и в отношении которой продолжается обсуждение является сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных учреждений.

Напомним, 10 марта первый заместитель председателя правления Национального банка Украины Екатерина Рожкова обвинила руководство Департамента коммуникаций НБУ в цензуре по ее интервью изданию "НВ".

Издание "НВ" в свою очередь опубликовало несогласованную с департаментом версию интервью.

В Департаменте коммуникаций Нацбанка в свою очередь отрицают информацию о попытке цензуры интервью Рожковой

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо