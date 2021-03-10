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Espreso.tvЭкономикаВ НБУ назвали "клеветой" обвинения Рожковой в попытке цензуры

В НБУ назвали "клеветой" обвинения Рожковой в попытке цензуры

В Департаменте коммуникаций (ДК) Национального банка Украины опровергли информацию об альтернативной версии интервью с первым заместителем главы регулятора Екатериной Рожковой для издания "Новое время"

Об этом директор Департамента коммуникаций НБУ Галина Калачева написала в Facebook.

"Относительно обвинений ДК в цензуре. ДК не давал "Новому времени" никакой альтернативной версии интервью (порезанного или непорезаного). Вообще сокращенной Департаментом коммуникаций версии этого интервью не существует", - написала Калачева.

"Мне жаль, что члены правления НБУ прибегают к искажению фактов, клевете и провоцируют СМИ на публикацию недостоверной информации", - добавила она.

  • Напомним, раньше Рожкова обвинила Департамент комуникаций НБУ в попытке цензуры из-за интервью изданию "Новое время".
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