В НБУ назвали "клеветой" обвинения Рожковой в попытке цензуры
10 марта, 2021, 16:43
В Департаменте коммуникаций (ДК) Национального банка Украины опровергли информацию об альтернативной версии интервью с первым заместителем главы регулятора Екатериной Рожковой для издания "Новое время"
Об этом директор Департамента коммуникаций НБУ Галина Калачева написала в Facebook.
"Относительно обвинений ДК в цензуре. ДК не давал "Новому времени" никакой альтернативной версии интервью (порезанного или непорезаного). Вообще сокращенной Департаментом коммуникаций версии этого интервью не существует", - написала Калачева.
"Мне жаль, что члены правления НБУ прибегают к искажению фактов, клевете и провоцируют СМИ на публикацию недостоверной информации", - добавила она.
- Напомним, раньше Рожкова обвинила Департамент комуникаций НБУ в попытке цензуры из-за интервью изданию "Новое время".
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