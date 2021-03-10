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Рожкова обвинила Департамент коммуникаций НБУ в цензуре

Первый заместитель главы правления Национального банка Украины Екатерина Рожкова обвинила руководство Департамента коммуникаций НБУ в цензуре

Об этом Рожкова написала в Facebook.

"Мое интервью для издания "Новое время" в оригинальном виде запретило публиковать руководство департамента коммуникаций Национального банка. Это очередной пример цензуры в Национальном банке Украины, которая появилась с августа 2020 года после смены руководства НБУ и ряда кадровых изменений в ключевых департаментах", - написала она.

Рожкова также сообщила, что сотрудники НБУ получают указания не приглашать ее на заседание комитета по вопросам надзора, а члены правления получают выговоры за ее комментарии в СМИ.

По ее словам, после интервью НВ появился приказ главы НБУ о том, что ей "запрещено комментировать темы внутренней ситуации в НБУ, кадровой политики, сотрудничества с МВФ и тд".

  • Напомним, в октябре прошлого года первой замглавы Национального банка Украины Екатерине Рожковой и заместителю Дмитрию Сологубу объявили выговор. Причиной выговора стало интервью Сологуба, в котором тот выразил сомнения относительно получения кредита от МВФ.
  • 21 октября Рожкову лишили основных полномочий по регулированию банковской сферы.

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