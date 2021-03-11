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Espreso.tvОбществоТкаченко привился от COVID-19

Ткаченко привился от COVID-19


фото: youtube
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от COVID-19

Об этом стало известно в ходе трансляции форума "Украина 30".

Министр получил прививку вместе с рядом медицинских работников во время мероприятия.

"В вопросе безопасности прививки надо доверять именно специалистам, а не корреспондентам в соцсетях или заявлениям отдельных политиков. Не ведитесь на дезинформацию и информационные провокации. Прививки делаются вакциной, прошедшей соответствующую регистрацию и одобренной правительствами таких стран как Канада и Великобритания", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

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