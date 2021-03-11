Ткаченко привился от COVID-19
11 марта, 2021, 15:56
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от COVID-19
Об этом стало известно в ходе трансляции форума "Украина 30".
Министр получил прививку вместе с рядом медицинских работников во время мероприятия.
"В вопросе безопасности прививки надо доверять именно специалистам, а не корреспондентам в соцсетях или заявлениям отдельных политиков. Не ведитесь на дезинформацию и информационные провокации. Прививки делаются вакциной, прошедшей соответствующую регистрацию и одобренной правительствами таких стран как Канада и Великобритания", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
- Напомним, в течение суток 10 марта было зафиксировано 9 084 новых случаев коронавируса (из них дети - 442, медработники - 348), 262 пациента умерли, 5 330 - выздоровели.
- За сутки 10 марта в Украине привито против коронавируса 5 898 человек.
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