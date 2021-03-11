В Украине от COVID-19 вакцинировались более 29 тыс. человек, - МОЗ

11 марта, 2021, 10:34

За сутки 10 марта в Украине привито против коронавируса 5898 человек

Об этом сообщает верифицированный МЗ телеграмм канал Коронавирус_инфо .

С начала кампании вакцинировано 29378 человек, из них получили 1 дозу - 29 378 человек.

В своей очередь, 5898 человек привито против COVID-19 за сутки 10 марта 2021 в Украине.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 420 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 469 прививок;

Донецкая область - 370 прививок;

Житомирская область - 132 прививки;

Закарпатская область - 50 прививок;

Запорожская область - 210 прививок;

Ивано-Франковская область - 198 прививок;

Киевская область - 470 прививок;

Кировоградская область - 160 прививок;

Луганская область - 250 прививок;

Львовская область - 269 прививок;

г. Киев - 100 прививок;

Николаевская область - 150 прививок;

Одесская область - 250 прививок;

Полтавская область - 380 прививок;

Ровенская область - 170 прививок;

Сумская область - 260 прививок;

Тернопольская область - 500 прививок;

Харьковская область - 100 прививок;

Херсонская область - 310 прививок;

Хмельницкая область - 100 прививок;

Черновицкая область - 120 прививок;

Черниговская область - 40 прививок.

Черкасская область - 260 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Тернопольской области (500 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3504 прививки), наименьшая - в Закарпатской области (494 прививки).

Напомним, в течение суток 10 марта было зафиксировано 9084 новых случаев коронавируса (из них дети - 442, медработники - 348), 262 пациентов умерли, 5330 - выздоровели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb