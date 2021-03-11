За сутки в Украине зафиксировано 9084 новых заражений COVID-19, умерли 262 пациентов

11 марта, 2021, 08:43

По состоянию на утро четверга, 11 марта, в Украине зафиксировано 1425522 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 27 685 - летальные, 1210246 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 10 марта было зафиксировано 9084 новых случаев (из них дети - 442, медработники - 348), 262 пациентов умерли, 5330 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 853 случая;

Винницкая область - 659 случаев;

Волынская область - 171 случай;

Днепропетровская область - 339 случаев;

Донецкая область - 276 случаев;

Житомирская область - 384 случая;

Закарпатская область - 463 случая;

Запорожская область - 249 случаев;

Ивано-Франковская область - 533 случая;

Киевская область - 510 случаев;

Кировоградская область - 68 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 600 случаев;

Николаевская область - 143 случая;

Одесская область - 588 случаев;

Полтавская область - 358 случаев;

Ровенская область - 267 случаев;

Сумская область - 185 случаев;

Тернопольская область - 355 случаев;

Харьковская область - 558 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 507 случаев;

Черкасская область - 254 случая;

Черновицкая область - 587 случаев;

Черниговская область - 66 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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