За сутки в Украине зафиксировано 9084 новых заражений COVID-19, умерли 262 пациентов
11 марта, 2021, 08:43
По состоянию на утро четверга, 11 марта, в Украине зафиксировано 1425522 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 27 685 - летальные, 1210246 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток 10 марта было зафиксировано 9084 новых случаев (из них дети - 442, медработники - 348), 262 пациентов умерли, 5330 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 853 случая;
- Винницкая область - 659 случаев;
- Волынская область - 171 случай;
- Днепропетровская область - 339 случаев;
- Донецкая область - 276 случаев;
- Житомирская область - 384 случая;
- Закарпатская область - 463 случая;
- Запорожская область - 249 случаев;
- Ивано-Франковская область - 533 случая;
- Киевская область - 510 случаев;
- Кировоградская область - 68 случаев;
- Луганская область - 67 случаев;
- Львовская область - 600 случаев;
- Николаевская область - 143 случая;
- Одесская область - 588 случаев;
- Полтавская область - 358 случаев;
- Ровенская область - 267 случаев;
- Сумская область - 185 случаев;
- Тернопольская область - 355 случаев;
- Харьковская область - 558 случаев;
- Херсонская область - 44 случая;
- Хмельницкая область - 507 случаев;
- Черкасская область - 254 случая;
- Черновицкая область - 587 случаев;
- Черниговская область - 66 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти