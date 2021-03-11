СНБО утвердил стратегию деоккупации Крыма, - Данилов

11 марта, 2021, 20:13

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на заседании была утверждена Стратегия деоккупации и реинтеграции в Украину оккупированного Крыма и Севастополя

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на пресс-конференции по результатам заседания Совета, передает Еспрессо.TV .

Данилов заверил, что вскоре все смогут ознакомиться с документом.

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Стратегия деоккупации Крыма также будет иметь официальный перевод на английский. И вскоре все партнеры получат этот документ, добавил секретарь СНБО.

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"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова РФ, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", - пояснил секретарь Совбеза.

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