11 марта, 2021, 13:38

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать план внедрения ипотеки с минимальными процентами

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Дал поручение разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам", - написал Шмыгаль по итогам совещания совместно с Министерством финансов, Национальным банком Украины и Офисом президента по снижению ставки ипотеки, создание финансового Лизинка и работы Объединенной финансовой жилой компании.

Напомним, Кабинет министров утвердил компенсации стоимости ипотеки до уровня 7% годовых.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал детали и условия участия в государственной программе "Доступная ипотека 7%".

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