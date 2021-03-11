Шмыгаль поручил разработать план внедрения ипотеки с минимальными процентами
11 марта, 2021, 13:38
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать план внедрения ипотеки с минимальными процентами
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.
"Дал поручение разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам", - написал Шмыгаль по итогам совещания совместно с Министерством финансов, Национальным банком Украины и Офисом президента по снижению ставки ипотеки, создание финансового Лизинка и работы Объединенной финансовой жилой компании.
- Напомним, Кабинет министров утвердил компенсации стоимости ипотеки до уровня 7% годовых.
- Министр финансов Сергей Марченко рассказал детали и условия участия в государственной программе "Доступная ипотека 7%".
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