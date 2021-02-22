"Доступная ипотека под 7%" Марченко рассказал детали программы

22 февраля, 2021, 17:07

Министр финансов Сергей Марченко рассказал о деталях государственной программы доступной ипотеки под 7%

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал во время всеукраинского форума "Украина.30", передает Еспресо.TV .

"Программа реальна, и я думаю, что первый кредит будет выдан в начале марта, в ближайшее время", - сказал Марченко.

Он отметил, в 2021 году реализация программы будет осуществляться за средства программы доступных кредитов "5-7-9%" - через Фонд развития предпринимательства. В планах правительства - выдать 5 млрд грн кредитов для 5 тыс. семей в этом году.

В рамках программы ипотека может предоставляться под жилье на первичном рынке, имущественные права на квартиры и дома с участками, а также квартиры на вторичном рынке, которые были введены в эксплуатацию после 2018 года.

Нормативная площадь предметов ипотеки - 50 кв. м общей площади на одного гражданина или семью из двух человек по 20 кв. м на каждого следующего члена семьи. Максимальная общая площадь может быть увеличена на 20%.

Таким образом, пояснил министр, для семьи из четырех человек максимальный размер квартиры, которую они смогут получить в рамках программы - 108 кв.м.

Он добавил, что максимальная сумма стоимость предмета ипотеки - 2,5 млн грн. В случае превышения средства могут быть оплачены за счет собственных средств заемщика, или кредитных средств банков без компенсации процентов. Базовая процентная ставка составляет 7%. Максимальная сумма кредита - 2 млн грн, а максимальный срок выплаты компенсации - 20 лет. Минимальный взнос заемщика - 15% от суммы кредита. Максимальный размер комиссии за предоставление гарантии Фонда - 0,5% годовых.

Марченко отметил, что для получения ипотеки заявитель должен узнать, подпадает ли он под критерии получения. После этого - обратиться в уполномоченный банк, сообщить ему о соответствии условиям программы и подать заявку на получение кредита. В дальнейшем заявитель должен пройти кредитную оценку, заключить договор и перечислить средства кредита продавцу предмета ипотеки. После этого уплачивается компенсационная процентная ставка за счет государственной поддержки.

Министр также отметил, что пакет документов для участия в программе является стандартным для получения ипотеки.

Напомним, Кабинет министров утвердил компенсации стоимости ипотеки до уровня 7% годовых.

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