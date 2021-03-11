"Реал" решил продлить контракт с чемпионом мира по футболу
Об этом сообщает Marca.
По информации источника, Зинедин Зидан рассчитывает на Варана и не хочет, чтобы 27-летний француз покинул мадридский клуб. Из-за этого "Реал" уже вступил в переговоры с центрбэком, французским центральным защитником Рафаэль Варан.
Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В текущем сезоне центрбэк провел 33 матча во всех турнирах и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 70 млн евро - второй показатель в команде.
В 2018 году Рафаэль Варан победил на чемпионате мира по футболу.
Контракт Варана с "Реалом" действует до лета 2022 года и если француз откажется подписывать новое соглашение, то покинет клуб следующим летом, чтобы не уйти бесплатно.
- В 2019 году сообщалось, что "Реал" готов платить 9 млн евро Рафаэлю Варану.
- Испанский клуб требовал за Варана 500 млн евро.
- 9 февраля стало известно, что Варан может сменить команду во время летнего трансферного окна
- 11 февраля сообщалось, что "Реал" готов продать Варана за 50 млн евро.
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