"Реал" решил продлить контракт с чемпионом мира по футболу

11 марта, 2021, 18:16

Мадридский "Реал" начал переговоры о продлении контракта с центральным защитником Рафаэлем Вараном

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Зинедин Зидан рассчитывает на Варана и не хочет, чтобы 27-летний француз покинул мадридский клуб. Из-за этого "Реал" уже вступил в переговоры с центрбэком, французским центральным защитником Рафаэль Варан.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В текущем сезоне центрбэк провел 33 матча во всех турнирах и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 70 млн евро - второй показатель в команде.

В 2018 году Рафаэль Варан победил на чемпионате мира по футболу.

Контракт Варана с "Реалом" действует до лета 2022 года и если француз откажется подписывать новое соглашение, то покинет клуб следующим летом, чтобы не уйти бесплатно.