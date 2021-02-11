"Реал" в десять раз снизил цену чемпиона мира по футболу
11 февраля, 2021, 20:20
Мадридский "Реал" готов продать французского защитника Рафаэля Варана за 50 млн евро
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Marca.
"Реал" и Рафаэль Варан не могут договориться о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. Если сторонам не удастся в ближайшее время подписать новое соглашение, то боссы "королевского" клуба продадут защитника за 50 млн евро.
Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В текущем сезоне центрбэк провел 28 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 70 млн евро - второй показатель в команде.
В 2018 году Рафаэль Варан победил на чемпионате мира по футболу.
- В 2019 году сообщалось, что "Реал" готов платить 9 млн евро Рафаэль Варан.
- Испанский клуб требовал за Варана 500 млн евро.
- 9 февраля стало известно, что Варан может сменить команду во время летнего трансферного окна
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