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Espreso.tvСпорт"Реал" в десять раз снизил цену чемпиона мира по футболу

"Реал" в десять раз снизил цену чемпиона мира по футболу


фото: Getty Images
Мадридский "Реал" готов продать французского защитника Рафаэля Варана за 50 млн евро

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Marca.

"Реал" и Рафаэль Варан не могут договориться о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. Если сторонам не удастся в ближайшее время подписать новое соглашение, то боссы "королевского" клуба продадут защитника за 50 млн евро.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В текущем сезоне центрбэк провел 28 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 70 млн евро - второй показатель в команде.

В 2018 году Рафаэль Варан победил на чемпионате мира по футболу.

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