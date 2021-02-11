"Реал" в десять раз снизил цену чемпиона мира по футболу

11 февраля, 2021, 20:20

Мадридский "Реал" готов продать французского защитника Рафаэля Варана за 50 млн евро

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Marca.

"Реал" и Рафаэль Варан не могут договориться о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. Если сторонам не удастся в ближайшее время подписать новое соглашение, то боссы "королевского" клуба продадут защитника за 50 млн евро.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В текущем сезоне центрбэк провел 28 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 70 млн евро - второй показатель в команде.

В 2018 году Рафаэль Варан победил на чемпионате мира по футболу.