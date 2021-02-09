"Реал" рискует потерять чемпиона мира по футболу

9 февраля, 2021, 20:45

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан может сменить команду во время летнего трансферного окна

Об этом сообщает Marca.

"Реал" и Рафаэль Варан не могут договориться о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. Если сторонам не удастся в ближайшее время подписать новое соглашение, то француз покинет Испанию. Главными претендентами на игрока являются "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В текущем сезоне центрбэк провел 27 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 70 млн евро - второй показатель в команде.

В 2018 году Рафаэль Варан победил на чемпионате мира по футболу.