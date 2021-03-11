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Espreso.tvСпорт"Милан" на последних секундах спасся от поражения в центральном матче Лиги Европы против МЮ

"Милан" на последних секундах спасся от поражения в центральном матче Лиги Европы против МЮ


фото: Getty Images
В центральном матче 1/8 финала Лиги Европы итальянский "Милан" сыграл вничью против английского "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В начале второго тайма Бруно Фернандес выполнил роскошный навес на Амада Диалло, а ивуариец удачно замкнул передачу и вывел "Манчестер Юнайтед" вперед.

Гол "Милана" пришлось ждать весь матч. На последних секундах встречи Раде Крунич удачно выполнил угловой удар и подал мяч в штрафную, где его выборол центрбэк Симон Кьер, датчанин мощно переправил в сетку ворот МЮ. 1:1 - все решится в Италии.

Ответный матч состоится через неделю, 18 марта.

Лига Европы

1/8 финала

11 марта

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия) 1:1

Голы: Диалло, 50 - Кьер, 90+2

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