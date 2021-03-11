"Милан" на последних секундах спасся от поражения в центральном матче Лиги Европы против МЮ
11 марта, 2021, 21:59
В центральном матче 1/8 финала Лиги Европы итальянский "Милан" сыграл вничью против английского "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В начале второго тайма Бруно Фернандес выполнил роскошный навес на Амада Диалло, а ивуариец удачно замкнул передачу и вывел "Манчестер Юнайтед" вперед.
Гол "Милана" пришлось ждать весь матч. На последних секундах встречи Раде Крунич удачно выполнил угловой удар и подал мяч в штрафную, где его выборол центрбэк Симон Кьер, датчанин мощно переправил в сетку ворот МЮ. 1:1 - все решится в Италии.
Ответный матч состоится через неделю, 18 марта.
Лига Европы
1/8 финала
11 марта
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия) 1:1
Голы: Диалло, 50 - Кьер, 90+2
- 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу" .
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