Форвард ПСЖ Мбаппе повторил достижение Шевченко в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Opta в twitter.
Мбаппе 16 февраля забил 3 гола "Барселоне" в первом матче 1/8 финала и помог ПСЖ победить 4: 1.
22-летний француз стал вторым футболистом, который забил трижды каталонцам на "Камп Ноу" в Лиге чемпионов. Ранее это удавалось Андрею Шевченко, который сделал хет-трик за киевское "Динамо" в 1997 году.
Также 1997 колумбиец Фаустино Аспирилья "забил трижды" Барсе "за английский Ньюкасла", но сделал это в домашнем матче.
Только эти три футболиста забивали трижды в ворота каталонцев в Лиге чемпионов.
3 - Kylian Mbappe is only the third player to score a UEFA Champions League hat-trick against Barcelona, after Faustino Asprilla for Newcastle and Andriy Shevchenko for Dynamo Kyiv (both in 1997). Magic. pic.twitter.com/eojfMDK7Cl- OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2021
- Напомним, 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ со счетом 1: 4.
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