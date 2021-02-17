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Espreso.tvСпортФорвард ПСЖ Мбаппе повторил достижение Шевченко в Лиге чемпионов

Форвард ПСЖ Мбаппе повторил достижение Шевченко в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал вторым футболистом после украинца Андрея Шевченко, которому удалось сделать хет-трик на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Opta в twitter.

Мбаппе 16 февраля забил 3 гола "Барселоне" в первом матче 1/8 финала и помог ПСЖ победить 4: 1.

22-летний француз стал вторым футболистом, который забил трижды каталонцам на "Камп Ноу" в Лиге чемпионов. Ранее это удавалось Андрею Шевченко, который сделал хет-трик за киевское "Динамо" в 1997 году.

Также 1997 колумбиец Фаустино Аспирилья "забил трижды" Барсе "за английский Ньюкасла", но сделал это в домашнем матче.

Только эти три футболиста забивали трижды в ворота каталонцев в Лиге чемпионов.

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