Лига чемпионов: список команд, которые вышли в четвертьфинал
11 марта, 2021, 00:15
После матчей 11 марта четыре команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют дортмундская "Боруссия", "Порту", французский ПСЖ и английский "Ливерпуль". Еще четыре команды определятся после матчей, которые пройдут на следующей неделе.
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится 19 марта.
- 9 марта во ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграла вничью против испанской "Севильи" .
- После этого туринский "Ювентус" уступил португальскому "Порту" .
- 10 марта французский ПСЖ сыграл вничью с испанской "Барселоной" и вышел в четвертьфинал ЛЧ.
- В параллельном матче английский "Ливерпуль" уверенно победил немецкий «Лейпциг» .
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