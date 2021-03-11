Лига чемпионов: список команд, которые вышли в четвертьфинал

11 марта, 2021, 00:15

После матчей 11 марта четыре команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют дортмундская "Боруссия", "Порту", французский ПСЖ и английский "Ливерпуль". Еще четыре команды определятся после матчей, которые пройдут на следующей неделе.

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится 19 марта.