Драма в Турине: "Ювентус" сенсационно вылетел от "Порту" из Лиги чемпионов

10 марта, 2021, 00:45

В 1/8 финала Лиги чемпионов туринский "Ювентус" уступил португальскому "Порту"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

На 19-й минуте Сержиу Оливейра вывел "Порту" вперед, реализовав пенальти. "Ювентус" сумел ответить лишь в начале второго тайма, отличился Федерико Кьеза. Прошло несколько минут и итальянец уже оформил дубль.

Основное время ответного матча завершился победой туринцев 2:1, поэтому командам пришлось играть овертайм, ведь встреча в Португалии закончилась идентичной победой хозаев.

На 115-й минуте Оливейра коварным ударом со штрафного пробил по воротам "Ювентуса". Голкипер Войцех Щенсны отбил мяч в штангу и он отскочил в сетку ворот. "Юве" сумел сразу же ответить и забил за несколько минут - автор гола Адриен Рабйо.

4:4 - по сумме двух матчей и по правилу выездного гола дальше проходит "Порту", который с 54-й минуты играл в меньшинстве.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

9 марта

"Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия) 3:2

Первый матч - 1: 2

Голы: Кьеза, 49, 63, Рабйо, 117 - Оливейра, 19 (пен.), 115

Удаление: Тареми, 54 (вторая желтая карточка)

9 марта во ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью".