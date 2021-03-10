Драма в Турине: "Ювентус" сенсационно вылетел от "Порту" из Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
На 19-й минуте Сержиу Оливейра вывел "Порту" вперед, реализовав пенальти. "Ювентус" сумел ответить лишь в начале второго тайма, отличился Федерико Кьеза. Прошло несколько минут и итальянец уже оформил дубль.
Основное время ответного матча завершился победой туринцев 2:1, поэтому командам пришлось играть овертайм, ведь встреча в Португалии закончилась идентичной победой хозаев.
На 115-й минуте Оливейра коварным ударом со штрафного пробил по воротам "Ювентуса". Голкипер Войцех Щенсны отбил мяч в штангу и он отскочил в сетку ворот. "Юве" сумел сразу же ответить и забил за несколько минут - автор гола Адриен Рабйо.
4:4 - по сумме двух матчей и по правилу выездного гола дальше проходит "Порту", который с 54-й минуты играл в меньшинстве.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
9 марта
"Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия) 3:2
Первый матч - 1: 2
Голы: Кьеза, 49, 63, Рабйо, 117 - Оливейра, 19 (пен.), 115
Удаление: Тареми, 54 (вторая желтая карточка)
- 9 марта во ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью".
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