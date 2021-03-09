Дубль Холланда в ворота "Севильи" вывел "Боруссию" в четвертьфинал ЛЧ
9 марта, 2021, 23:57
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Матч завершился со счетом 2:2, но благодаря победе в первой встрече "Боруссия" идет дальше. Сегодняшний поединок запомнился двумя дублями.
Юссеф Эн Несири и Эрлинг Холланд забили по два гола в ворота соперника.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
9 марта
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Севилья" (Испания) 2:2
Первый матч - 3:2
Голы: Холланд, 35, 54 (пен.) - Эн Несири, 69 (пен.), 90 + 6
- Напомним, 17 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью".
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