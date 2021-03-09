Дубль Холланда в ворота "Севильи" вывел "Боруссию" в четвертьфинал ЛЧ

9 марта, 2021, 23:57

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Матч завершился со счетом 2:2, но благодаря победе в первой встрече "Боруссия" идет дальше. Сегодняшний поединок запомнился двумя дублями.

Юссеф Эн Несири и Эрлинг Холланд забили по два гола в ворота соперника.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

9 марта

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Севилья" (Испания) 2:2

Первый матч - 3:2

Голы: Холланд, 35, 54 (пен.) - Эн Несири, 69 (пен.), 90 + 6

Напомним, 17 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb