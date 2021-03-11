Лига чемпионов: определились 4 претендента на звание лучшего игрока недели
11 марта, 2021, 10:20
На звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов претендуют четыре героя повторных матчей 1/8 финала
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд оказался среди номинантов благодаря тому, что отличился дублем в матче с "Севильей" (2: 2: 3: 2).
Полузащитник "Порту" Сержиу Оливейра забил два гола в матче с "Ювентусом" и помог португальцам выбить итальянцев из турнира (2: 3, 2: 1).
С ними за звание лучшего футболиста недели поборются бразильский полузащитник английского "Ливерпуля" "Фабиньо и костариканский вратарь французского ПСЖ Навас.
- Напомним, 9 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграла вничью против испанской "Севильи" .
- Итальянский "Ювентус" уступил в борьбе за выход в четвертьфинал португальскому "Порту" .
- 10 марта французский ПСЖ сыграл вничью с испанской "Барселоной" и вышел в четвертьфинал ЛЧ.
- В еще одном матче английский "Ливерпуль" уверенно победил немецкий «Лейпциг» .
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