Лига чемпионов: определились 4 претендента на звание лучшего игрока недели

11 марта, 2021, 10:20

На звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов претендуют четыре героя повторных матчей 1/8 финала

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд оказался среди номинантов благодаря тому, что отличился дублем в матче с "Севильей" (2: 2: 3: 2).

Полузащитник "Порту" Сержиу Оливейра забил два гола в матче с "Ювентусом" и помог португальцам выбить итальянцев из турнира (2: 3, 2: 1).

С ними за звание лучшего футболиста недели поборются бразильский полузащитник английского "Ливерпуля" "Фабиньо и костариканский вратарь французского ПСЖ Навас.

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