Биатлон: украинцы провалили стартовую гонку девятого этапа Кубка мира

11 марта, 2021, 19:48

Украинские биатлонисты неудачно выступили в мужском спринте на девятом этапе Кубка мира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный украинец, кто отстрелял безошибочно - Артем Прима, однако биатлонист показал не самую лучшую скорость и финишировал лишь на 43-й позиции.

Дмитрий Пидручный дважды ошибся на стрельбе и финишировал в топ-35. Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Артем Тищенко завершили спринт вне топ-50.

Победу одержал Кантен Филион Имеет, француз безошибочно прошел 10 км за 22 минуты и 7,2 сек.

Кубок мира

Мужчины. Спринт, 10 км

Нове-Место (Чехия)

11 марта

1. Кантен Филион Имеет (Франция) (0+0) 22:07,2

2. Тарьей Бё (Норвегия) (0+0) +11,3

3. Лукас Хофер (Франция) (1+0) +14,8

...

35. Дмитрий Пидручный (Украина) (1+1) +1:32.9

43. Артем Прима (Украина) (0+0) +1:47.8

86. Богдан Цымбал (Украина) (1+2) +2:45,2

87. Антон Дудченко (Украина) (0+2) +2:45,8

93. Артем Тищенко (Украина) (0+1) +3:05,1

Напомним, 4 марта сборной Украины вернули четвертое место восьмого этапа Кубка мира, который у нее отобрали за нарушения при передаче эстафеты.

6 марта украинская биатлонистка Юлия Джима получила серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Чехии.

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