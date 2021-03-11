Биатлон: украинцы провалили стартовую гонку девятого этапа Кубка мира
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Единственный украинец, кто отстрелял безошибочно - Артем Прима, однако биатлонист показал не самую лучшую скорость и финишировал лишь на 43-й позиции.
Дмитрий Пидручный дважды ошибся на стрельбе и финишировал в топ-35. Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Артем Тищенко завершили спринт вне топ-50.
Победу одержал Кантен Филион Имеет, француз безошибочно прошел 10 км за 22 минуты и 7,2 сек.
Кубок мира
Мужчины. Спринт, 10 км
Нове-Место (Чехия)
11 марта
1. Кантен Филион Имеет (Франция) (0+0) 22:07,2
2. Тарьей Бё (Норвегия) (0+0) +11,3
3. Лукас Хофер (Франция) (1+0) +14,8
...
35. Дмитрий Пидручный (Украина) (1+1) +1:32.9
43. Артем Прима (Украина) (0+0) +1:47.8
86. Богдан Цымбал (Украина) (1+2) +2:45,2
87. Антон Дудченко (Украина) (0+2) +2:45,8
93. Артем Тищенко (Украина) (0+1) +3:05,1
- Напомним, 4 марта сборной Украины вернули четвертое место восьмого этапа Кубка мира, который у нее отобрали за нарушения при передаче эстафеты.
- 6 марта украинская биатлонистка Юлия Джима получила серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Чехии.
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