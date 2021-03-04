Биатлон: дисквалификация сборной Украины отменена
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Общественное Спорт".
Представители сборной Украины по биатлону подали протест относительно дисквалификации из-за неправильной передачи эстафеты. Апелляцию удовлетворили и нашей сборной вернули четвертое место в женской эстафете.
Сборную Украины в эстафете представляли Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.
Победительницами женской эстафеты стала сборная Швеции, которая на 1,2 сек. опередила Беларусь. Третье место сохранила Франция.
Кубок Мира, 8-й этап
Женская эстафета
1. Швеция (0 + 6) +1: 03: 26.6
2. Беларусь (0 + 9) + 1.2
3. Франция (1 + 8) +27.8
4. Украина (1 + 10) +28,7
- Напомним, 20 февраля женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира.
- 3 марта сборную Украины по биатлону дисквалифицировали в женской эстафете восьмого этапа Кубка мира.
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