Биатлон: Джима принесла Украине серебро Кубка мира в спринте
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В спринте на 7,5 км в Нове-Место Джима безошибочно стреляла, но на финише уступила 9,3 сек. норвежке Тирил Екгофф, заработавшей один круг штрафа.
Бронзу выиграла итальянка Лиза Витоци.
Для Джимы это уже третья медаль в нынешнем сезоне. В январе она получила серебро в индивидуальной гонке в Антхольце (Италия) и выиграла эстафетную бронзу чемпионата мира в составе сборной Украины в Поклюке (Словения).
Кубок мира
8-й этап. Нове-Место (Чехия)
6 марта
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Тирил Екгофф (Норвегия) - 18.48,4 (1 штрафной круг)
2. Юлия Джима (Украина) - отставание 9,3 (0)
3. Лиза Витоцци (Италия) - 15,0 (0)
16. Дарья Блашко (Украина) - 45,5 (1)
22. Анастасия Меркушина (Украина) - 1.05,9 (1)
34. Елена Пидгрушная (Украина) - 1.29,2 (3)
40. Валя Семеренко (Украина), 0 + 2) - 1.45,8 (2)
- Напомним, 4 марта сборной Украины вернули четвертое место восьмого этапа Кубка мира, которое у нее отобрали за нарушения при передаче эстафеты.
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