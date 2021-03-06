Биатлон: Джима принесла Украине серебро Кубка мира в спринте

6 марта, 2021, 16:42

Украинская биатлонистка Юлия Джима получила серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Чехии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В спринте на 7,5 км в Нове-Место Джима безошибочно стреляла, но на финише уступила 9,3 сек. норвежке Тирил Екгофф, заработавшей один круг штрафа.

Бронзу выиграла итальянка Лиза Витоци.

Для Джимы это уже третья медаль в нынешнем сезоне. В январе она получила серебро в индивидуальной гонке в Антхольце (Италия) и выиграла эстафетную бронзу чемпионата мира в составе сборной Украины в Поклюке (Словения).

Кубок мира

8-й этап. Нове-Место (Чехия)

6 марта

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тирил Екгофф (Норвегия) - 18.48,4 (1 штрафной круг)

2. Юлия Джима (Украина) - отставание 9,3 (0)

3. Лиза Витоцци (Италия) - 15,0 (0)

16. Дарья Блашко (Украина) - 45,5 (1)

22. Анастасия Меркушина (Украина) - 1.05,9 (1)

34. Елена Пидгрушная (Украина) - 1.29,2 (3)

40. Валя Семеренко (Украина), 0 + 2) - 1.45,8 (2)

Напомним, 4 марта сборной Украины вернули четвертое место восьмого этапа Кубка мира, которое у нее отобрали за нарушения при передаче эстафеты.

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