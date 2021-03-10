В Минкульте поддерживают предложение "слуг" об отсрочке штрафов за нарушение закона о языке, - Ткаченко
Об этом министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", передает " Интерфакс-Украина ".
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Ткаченко объяснил, что за этот период можно будет провести рекламу изучения украинского языка, в частности основания бесплатных курсов во всех регионах, чего не было сделано раньше.
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"Если мы говорим о том, что мы сначала ставим необходимость выписывания штрафов какой-то пожилой женщине из Одессы или Харькова, потому что она в своем магазине не может разговаривать на украинском языке, то я считаю, что таким образом мы не убедим большинство населения, которое не обладает вдостаточной степени украинским языком, в том, что его необходимо изучать", - добавил министр.
- Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
- В июле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного вступил в силу.
- Депутаты "Слуги народа" инициировали законопроект №4528 с целью отмены штрафов для бизнеса за отказ предоставлять услуги на государственном языке.
- Норма о штрафах бизнеса за отказ обслуживать государственным языком вступила в силу в январе 2021 года. При этом штрафы будут накладывать на владельцев бизнеса, а не на продавцов или кассиров.
- С июля 2022 года за нарушение "языкового" закона начнут штрафовать отдельных людей.
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