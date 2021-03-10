В Минкульте поддерживают предложение "слуг" об отсрочке штрафов за нарушение закона о языке, - Ткаченко

Об этом министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", передает " Интерфакс-Украина ".

"В одном случае речь идет о поправках Бужанского, которые отменяют штрафы в целом. Есть поправки Кравчук, Потураева и Корниенко, которые откладывают внедрение штрафов на полтора года до момента ввода всех других штрафов. Мы поддерживаем второй вариант", - сказал Ткаченко.

Читайте также: Отмена штрафов за нарушение языкового закона неконституционна - Кремень

Ткаченко объяснил, что за этот период можно будет провести рекламу изучения украинского языка, в частности основания бесплатных курсов во всех регионах, чего не было сделано раньше.

Читайте также: Вятрович: режим Зеленского начал атаку на закон о языке

"Если мы говорим о том, что мы сначала ставим необходимость выписывания штрафов какой-то пожилой женщине из Одессы или Харькова, потому что она в своем магазине не может разговаривать на украинском языке, то я считаю, что таким образом мы не убедим большинство населения, которое не обладает вдостаточной степени украинским языком, в том, что его необходимо изучать", - добавил министр.