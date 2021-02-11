Вятрович: режим Зеленского начал атаку на закон о языке

11 февраля, 2021, 11:31

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович заявил о попытке партии власти помешать внедрению в Украине предоставления услуг на государственном языке

Об этом Вятрович написал в Facebook.

"Режим Зеленского начал атаку на закон о языке. Законопроекты 4638 и 4638-2, зарегистрированные различными группами "слуг народа", предусматривают уничтожение механизма защиты права каждого человека на получение информации и услуг на украинском языке. Механизма, который уже действует! И указания продвигать эти проекты поступают депутатам из самых высоких кабинетов на Банковой", - написал Вятрович.

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Нардеп утверждает, что принятие любого из указанных законопроектов позволит нарушать нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Если какой-то из этих проектов примут, нарушать закон о языке можно будет абсолютно безнаказанно, то есть он превратится в пустую декларацию", - написал Вятрович.

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Нардеп подчеркнул, что, по данным социологов, закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного имеет в поддержку в обществе несмотря на российскую пропаганду.

"Казалось бы, власть должна радоваться стремительному распространению украинского языка в сфере услуг после 16 января и огромном уровню поддержки этих изменений в обществе. По данным КМИС, нормы закона об украинском языке в сфере услуг поддерживают 62% граждан Украины, а не поддерживают - только 34 %. И это несмотря на бешеную кампанию лжи и страшилок о "языковых патрулях" и "распятых русскоязычных бабушек". Вместо обещанных московской пропаганду протестов и расколов мы видим понимание, поддержку и единение людей, которые наконец могут чувствовать себя дома в собственной стране. А в случае нарушения их прав - защитить эти права с помощью закона ", - написал Вятрович.

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По мнению нардепа, законотворческая инициатива партии власти выгодна только государству-агрессору.

"Атака "слуг народа" на закон о языке не выгодна никому, кроме государства-агрессора, руководители которой прямо заявляют, что этот закон разделяет Украину и Россию. Это атака на наши права и нашу независимость, и Зеленский и его партия должны осознавать все последствия своих провокационных действий. Украинцы будут защищать свои права, свой язык и независимость своего государства ", - написал Вятрович.

Режим Зеленского начал атаку на закон о языке. Законопроекты 4638 и 4638-2, зарегистрированные различными группами «слуг ... Опубликовано Volodymyr Viatrovych Четверг, 11 февраля 2021 г.

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