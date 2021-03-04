Отмена штрафов за нарушение языкового закона является неконституционной, - Кремень

4 марта, 2021, 16:16

Попытки народных депутатов отсрочить или отменить штрафы за нарушение статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не соответствуют Конституции и законам Украины

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

"Внесенные народными депутатами законопроекты об изменениях к языковому закону предусматривают отмену или отсрочку 57 статьи закона. Она регламентирует право Уполномоченного накладывать штрафы за злостное нарушение языкового закона. Эта статья уже действует. Никакой нормой права не предусмотрено ни отсрочки, ни отмены тех статей законов Украины, которые уже вступили в силу ", - пояснил Кремень.

Он также отметил, что законопроекты не поддержанные Главным научно-экспертным управлением Аппарата Верховной Рады, Министерством юстиции и обществом.

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"Я как уполномоченный по защите государственного языка категорически против таких законопроектов, которые лишают украинское государство возможности контролировать выполнение языкового закона и механизмов реагирования на злостные нарушения его норм", - добавил языковой омбудсмен.