Промоутер призвал WBO назначить бой Усик - Джошуа

10 марта, 2021, 21:03

Промоутер Александр Красюк призвал WBO санкционировать бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Красюка, WBO должна собраться с силами и назначить бой Усик - Джошуа.

"Если бой Джошуа - Фьюри не состоится в этом году или будет перенесен на конец года, то пусть Энтони бьется с Усиком. Или же отдаст титул. WBO должна собраться с силами и принять смелое решение - санкционировать бой Джошуа - Усик. И это будет полностью справедливо. Иначе бокс и дальше будет терять популярность из-за нечестных решений ", - пояснил Александр Красюк.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа. WBO санкционировала его бой за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Напомним, 10 марта Александр Красюк заявил, что поединок Александра Усика против Джо Джойса за титул "временного" чемпиона мира WBO может не состояться .

10 марта стало известно, что Усик требует, чтобы его гонорар за поединок против Джо Джойса был вчетверо большим, чем у британца.

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