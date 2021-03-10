Бой Усика против британского тяжеловеса оказался под угрозой срыва

10 марта, 2021, 11:18

Поединок украинского тяжеловеса Александра Усика против британца Джо Джойса за титул "временного" чемпиона мира WBO может не состояться

Об этом заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк в интервью YouTube-канала iFL TV.

По его словам, сейчас переговоры о встрече Александра Усика с Джо Джойсом за "временный" титул WBO (Всемирной боксерской организации) даже не начинались, поскольку бой между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира до сих пор не подтверждено.

"Бой между Джошуа и Фьюри не подтвержден, тогда как можно сделать поединок за временный титул? Только после их подтверждения нам придет письмо от WBO, что чемпион не может защищать пояс участием в бою за звание абсолютного чемпиона. Думаю, организация выберет такой сценарий. Переговоры с представителями Джойса не начинались, было только две-три беседы", - рассказал Красюк.

Он добавил, что сейчас вообще не уверен, что бой Усик - Джойс произойдет.

"Где бой между Усиком и Джойсом произойдет? Я без понятия. Даже не уверен, что поединок вообще произойдет. У меня есть ощущение, что бой между Джошуа и Фьюри пройдет нескоро. И Энтони придется отказаться от пояса или драться с Усиком" - сказал Красюк.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа. WBO санкционировала его бой за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Напомним, 10 марта Александр Красюк заявил, что решение WBO назначить Александру Усику бой за "временный" титул несправедливо.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb