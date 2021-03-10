Промоутер рассказал, сколько Усик хочет получить за чемпионский бой

10 марта, 2021, 15:16

Украинец Александр Усик требует, чтобы его гонорар за поединок против Джо Джойса был вчетверо больше, чем у британца

Об этом заявил промоутер Усика Александр Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV.

По его словам, призовые за бой за "временный" титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации) будут определяться исходя из гонораров Усика и Джойса за три их предыдущих поединка.

"Гонорары нужно высчитывать, как процент от трех последних поединков обоих бойцов. Поэтому Усик должен предоставить официальные гонорары за бои с Беллью, Уизерспуном и Чисорой. Джойсу нужно сделать то же самое. Затем их суммируют и определяют процент для Усика и Джойса", - сказал Красюк.

Он добавил, что по этому принципу гонорар должен быть распределен в пропорции 93 к 7 в пользу Усика.

"Согласно правилам WBO минимальное распределение - 80 к 20. Мы попросили, чтобы WBO официально подтвердила распределение гонорара между Усиком и Джойсом в пропорции 80 к 20. Без этих цифр переговоры не имеют никакого смысла", - констатировал Красюк.

Напомним, 10 марта Александр Красюк заявил, что поединок Александра Усика против Джо Джойса за титул "временного" чемпиона мира WBO может не состояться .

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