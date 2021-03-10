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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника


фото: Getty Images
Во вторник, 9 марта, были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

9 марта

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Севилья" (Испания) 2: 2

Первый матч - 3: 2

Голы: Холланд, 35, 54 (пен.) - Эн Несири, 69 (пен.), 90 + 6

"Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия) 3: 2

Первый матч - 1: 2

Голы: Кьеза, 49, 63, Рабйо, 117 - Оливейра, 19 (пен.), 115

Удаление: Тареми, 54 (вторая желтая карточка)

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