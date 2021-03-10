Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
10 марта, 2021, 07:15
Во вторник, 9 марта, были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
9 марта
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Севилья" (Испания) 2: 2
Первый матч - 3: 2
Голы: Холланд, 35, 54 (пен.) - Эн Несири, 69 (пен.), 90 + 6
"Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия) 3: 2
Первый матч - 1: 2
Голы: Кьеза, 49, 63, Рабйо, 117 - Оливейра, 19 (пен.), 115
Удаление: Тареми, 54 (вторая желтая карточка)
EFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2021
- 9 марта во ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграла вничью против испанской "Севильи" .
- После этого туринский "Ювентус" уступил португальскому "Порту" .
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