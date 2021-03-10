Экс-президент "Ювентуса" призвал клуб избавиться от Роналду
Об этом сообщает Football Italia .
По словам Джильо, трансфер Роналду в "Ювентус" был ошибкой.
"Подписание Роналду было ошибкой, это точно. Я говорил об этом с его первого дня в " Ювентусе ". Он великий чемпион, но обходится слишком дорого. Они платят ему 1 млн евро за гол. " Ювентусу " нужна перестройка. Клуб должен отпустить Роналду в конце сезона ", - заявил Джованни Коболли Джильо.
36-летний Роналду является чемпионом Европы, он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Англии, и по два раза выигрывал чемпионаты Испании и Италии. Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча".
В этом сезоне Криштиану Роналду провел 32 матча, забил 27 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 60 млн евро. Контракт Роналду с "Ювентусом" действует до июня 2022 года.
"Ювентус" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ победил "Порту" в дополнительное время 3:2, но по итогам двух матчей вылетел из турнира, поскольку в первой игре "Порту" выиграл на своем поле со счетом 2:1.
- 4 февраля сообщалось, что "Ювентус" хочет продлить контракт с Роналду.
- Напомним, 9 марта "Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал.
- Роналду отвернулся в стенке и пропустил мяч между ногами во время решающего гола из штрафной от "Порту" в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
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