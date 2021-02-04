Определилось будущее Роналду в "Ювентусе"

4 февраля, 2021, 18:37

Туринский "Ювентус" хочет продлить контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду

Об этом сообщает Tuttosport .

По информации источника, в ближайшее время "Ювентус" предложит Криштиану Роналду новый контракт, который будет действовать до лета 2023 года. Текущий договор истекает в 2022 году.

35-летний Роналду является чемпионом Европы, он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Англии, и по два раза выигрывал чемпионаты Испании и Италии. Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

В этом сезоне Криштиану Роналду провел 23 матча, забил 22 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 60 млн евро.

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