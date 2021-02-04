Определилось будущее Роналду в "Ювентусе"
4 февраля, 2021, 18:37
Туринский "Ювентус" хочет продлить контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду
Об этом сообщает Tuttosport .
По информации источника, в ближайшее время "Ювентус" предложит Криштиану Роналду новый контракт, который будет действовать до лета 2023 года. Текущий договор истекает в 2022 году.
35-летний Роналду является чемпионом Европы, он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Англии, и по два раза выигрывал чемпионаты Испании и Италии. Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча".
В этом сезоне Криштиану Роналду провел 23 матча, забил 22 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 60 млн евро.
- 30 декабря Роналду заявил, что мечтает выиграть чемпионат мира по футболу.
- 28 января стало известно, что "Ювентус" предложил 43-летнему голкиперу Джанлуиджи Буффону продлить контракт.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти