"Работаем над пожизненным баном в YouTube": Зеленский о каналах Медведчука

Об этом на форуме "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский , сообщает РБК-Украина .

По его словам, эти каналы прикрываются свободой слова и распространяют фейки.

"Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан", - отметил президент.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Впоследствии в Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube.