"Работаем над пожизненным баном в YouTube": Зеленский о каналах Медведчука
9 марта, 2021, 11:35
Власть работает над блокированием телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на YouTube
Об этом на форуме "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский , сообщает РБК-Украина .
По его словам, эти каналы прикрываются свободой слова и распространяют фейки.
"Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан", - отметил президент.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Впоследствии в Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube.
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