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Espreso.tvОбщество"Работаем над пожизненным баном в YouTube": Зеленский о каналах Медведчука

"Работаем над пожизненным баном в YouTube": Зеленский о каналах Медведчука


фото: reuters
Власть работает над блокированием телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на YouTube

Об этом на форуме "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский , сообщает РБК-Украина .

По его словам, эти каналы прикрываются свободой слова и распространяют фейки.

"Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан", - отметил президент.

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