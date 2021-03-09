Медведчука допросили в СБУ, - СМИ

9 марта, 2021, 16:12

Служба безопасности Украины допросила народного депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в правоохранительных органах.

"Медведчука во вторник допросили в СБУ", - сказал собеседник агентства, добавив, что дело, в рамках которого осуществлялось следственное действие, касается государственной измены.

РБК-Украина сообщает, что неизвестно, в рамках какого именно производства допросили политика.