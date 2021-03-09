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Медведчука допросили в СБУ, - СМИ


фото: reuters
Служба безопасности Украины допросила народного депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в правоохранительных органах.

"Медведчука во вторник допросили в СБУ", - сказал собеседник агентства, добавив, что дело, в рамках которого осуществлялось следственное действие, касается государственной измены.

РБК-Украина сообщает, что неизвестно, в рамках какого именно производства допросили политика.

"Сегодня Медведчук В.В. был допрошен следователями СБУ в уголовном производстве", - сказал собеседник издания.

Отмечается, что он не уточнил, в рамках какого именно производства допросили политика, но допустил, что речь идет о деле, открытом по факту публикации телефонных переговоров Медведчука и Владислава Суркова.

Укринформ также сообщает, что пока не разглашается о каком именно производстве идет речь, но предполагает, что допрос состоялся в рамках дела о совершении государственной измены.

  • Напомним, 2 февраля СНБО ввела санкции к телеканалам Тараса Козака 112 Украина, ZIK и Newsone.
  • 19 февраля санкции наложили уже на супругов Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.

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