Эксперт рассказал, почему на Медведчука и Козака наложили санкции
Об этом политолог Михаил Басараб, член стратегического совета "Движения сопротивления капитуляции" рассказал в эфире программы "Главное" , передает "Еспресо.Захид" .
"Меня очень сильно волнует и возмущает как гражданина, когда, критикуя Владимира Зеленского за его непоследовательность и, возможно, сомнительность некоторых его действий, мы ставим под сомнение применение санкций к Медведчуку и к Козаку. Такие люди, как Медведчук или Козак, представители их среды и люди, которые задействованы в их преступных схемах заслуживают жестокое наказание со стороны государства, - убежден Басараб.
Политолог отметил - общество уже договорилося до того, что Зеленский их преследует "как-то так, а не иначе", а потому есть основания говорить, что Медведчук у нас фактически невиновен.
"Медведчука преследуют, согласно закону о санкциях, потому что у нас не закончена судебная реформа и у нас коррумпированные суды. Понятно, что как только бы пошли преследования Медведчука по линии Генеральной прокуратуры, судебных разбирательств и т.д., мы могли бы поставить крест на этом процессе . Санкции были применены, в соответствии с четкими положений законодательства, а теперь уже Медведчук должен в суде обжаловать их и отменить, в соответствии с требованиями законодательства. Хотел бы, чтобы мы здесь все поставили точку и, критикуя Зеленского, а не выгораживали Медведчука. Немножко ответственности нам всем надо в этом вопросе ", - пояснил Михаил Басараб.
- Напомним, 2 февраля СНБО ввела санкции к телеканалам Тараса Козака 112 Украина, ZIK и Newsone.
- 19 февраля санкции наложили уже на супругов Оксаны Марченко и Виктора Медведчука
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