Высадили из вагона и бросили на холоде. Поезд "Киев-Черновцы" попал в скандал

7 марта, 2021, 11:18

Неприятностью закончилась поездка поездом "Киев-Черновцы" для большой группы пассажиров, которые добирались в ночь с 6 на 7 марта 2021 года из столицы в регионы "красной" зоны - на Франковщину и Буковину

Как сообщили пассажиры этого поезда, их высадили из вагона во Львове в пять часов утра с обещаниями, что им организуют пересадку на другой поезд. Однако этого не сделали, а людей оставили на произвол судьбы, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на газету Молодой буковинец .

Черновчанин Александр выехал этим поездом из Киева вечером 6 марта, а прибыть должен был в свой родной город сегодня утром, 7 марта.

Зато человек вместе с десятком других пассажиров 2:00 провел на львовском вокзале.

"В" Укрзализныце "обещали, что ограничения не коснутся пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений. Поэтому я спокойно ждал поезд. И тут вдруг уже во время посадки проводники сообщили нам, что в пятый утра нас во Львове пересадят на другой поезд. Но заверили, что все будет нормально, и мы сможем добраться до пунктов назначения ", - рассказал Александр.

Однако, когда около десятка пассажиров утром вышли на львовском вокзале, оказалось, что никто никого не собирается куда-то пересаживать.

"Когда мы выходили из поезда, нам сказали: подходите к начальнику вокзала, он вас должен пересадить. Мол, нас будет ждать одесский поезд. Когда же подошли к начальнику, он заявил, что нет никаких поездов и никто никого не будет пересаживать", - добавляет черновчанин.

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Люди были растеряны - что же делать? Утро, ничего не едет. К счастью, поблизости был автовокзал, поэтому через онлайн-платформу BlaBlaCar удалось найти автобус "Кишинев-Ковель".

"Сейчас уже все хорошо. Но неприятно. Хотя бы сразу предупредили, не довезут, то думали бы какой-то другой вариант, чтобы напрямую доехать. А то неудобно в пятом утра искать, чем добираться. Говорили, что будут какие-то средства возвращать. за билет из Киева в Черновцы заплатил 728,32 гривны. Но не вопрос в средствах ", - замечает Александр.

Черновчанка Юлия ехала этим поездом с 9-летним мальчиком с инвалидностью. Говорит, что поездка превратилась в настоящую муку. Перед этим они преодолели трудный путь из Харькова - ехали туда на лечение. А за этой ситуации еще должны были мерзнуть 2:00 на вокзале.

"Ребенок испугался и тянул меня в каждый автобус или поезд. Так мы прождали на вокзале 2:00, намерзлись, потому что ветер холодный. Можно простудиться - не столько от коронавируса, как от такой погоды. Очень расстроены, что нас не предупредили. Раньше, когда ехали в период действия "красной зоны", то нас хотя бы до Новоселицы подвозили. А здесь до последнего никто ничего не сообщал. хотя бы на вокзале в Киеве объявили, что такая ситуация ", - возмущена черновчанка.

Напомним, компания "Укрзализныця" с сегодняшнего дня, 7 марта, приостановила продажу билетов на поезда в Черновицкую и Житомирскую области . Такое решение компания приняла в связи с постановлением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС о введении в этих областях "красной" карантинной зоны.

Продажа билетов приостановлен с 7 по 12 марта с возможностью продления до конца действия усиленного карантина. Также ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта 2021 года включительно.

В то же время отмечалось, что пассажирам с билетами в Черновцы, Житомир и других населенных пунктов этих областей доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту следования поезда, если эти станции расположены за пределами "красной" зоны.

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