Мародеры на ковиде. Как ЗЕ-власть сорвала вакцинацию и фактически отобрала безвиз

26 февраля, 2021, 14:31

Играли в вакцинацию, а получили - пшик. Пока Украина стараниями правительства Дениса Шмыгаля профукала все возможные планы вакцинации - в Европе приняли очень важное решение. Фактически оно обнуляет безвиз, если у тебя нет прививки от коронавируса

Страны Европейского Союза договорились о необходимости введения цифровых паспортов вакцинации. Об этом говорили полгода - и наконец это произошло. На саммите лидеров Европы согласовали, что цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, которые позволят людям путешествовать по Европе, несмотря на эпидемию коронавируса, будут доступны к лету.

Комиссии ЕС потребуется около трех месяцев, чтобы создать техническую основу для таких документов. А дальше дело - вакцинации в самих странах.

Для понимания глубины ямы, в которой оказалась Украина из-за выдающегося менеджера во главе МЗ Максима Степанова и гениального премьер-министра с Бурштынской ТЭС Денисв Шмыгаля, напомню один факт. В прошлом июле в студии Савика Шустера встретились Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и нынешний глава правительства. Двое предшественников заявили о необходимости четкого плана борьбы с пандемией и о необходимости присоединиться к программе ЕС по закупке вакцины.

"Не волнуйтесь, все под контролем", - заявил Шмыгаль на упреки эксов. И вот Украина отстает, вакцинации с горем пополам доверяет только 43%. И главное - сами люди постоянно отражают идеи привить их то путинским шмурдяком "Спутник V", то малоэффективным Sinovak через прокладки Раисы Богатыревой. То привезти индийскую вакцину через украинскую компанию-однодневку с символическим названием "Милость Божья". Ключевым или нет, но ниточки этой фирмочки ведут к некой Ольги Песчанской - нынешней руководительницы Антимонопольного комитета Украины. Ранее она занимала должность главной закупщицы в этой конторе. А еще вкусный факт - Песчанскую называют подругой первой леди Елены Зеленской. Поэтому, наверное, так быстро Covishield индийской конторы AstraZeneka стал безальтернативной вакциной в Украине на данный момент. Это ничего, что и сам "Милость Божья" кроме вакцин торгует еще и коврами, мясом и рыбой. И так будет норм - пипл схавает. Там же как проглотил прошлогоднюю ситуацию с масками, антисептиками и VIP-билетами в лучшую инфекционную больницу - Александровскую.

По сути Степанова ничему не научило расследования НАБУ относительно возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины от Sinovac Biotech по 17,85 доллара за частную фирму посредника, связанную с Раисой Богатыревой. Поэтому даже сейчас этот дешевый аналог AstraZeneka для бедных стран Минздрав закупил не напрямую, а через фирму-прокладку. И уже прокрутить 1,5 миллиарда гривен. Мародеры на ковиде - иначе не скажешь. Особенно, если учесть, что оригинальная британская AstraZeneka стоит 4-5 долларов, а индийская - 3.

Если бы такая скорость и предприимчивость была у Зеленского и его правительства по эффективной вакцины Pfizer. Но что мы видим на практике? На упреки, почему Pfizer прививаются уже даже в бедной африканской Гане, выдающийся министр современности Степанов заявляет что-то в стиле, одного производителя вакцины не хватит на всех: "Сейчас вы видите, что происходит - Pfizer срывает поставки, AstraZeneca срывает поставки. Они все откладывают свои поставки. Потому что не хватает мощностей, такой беспрецедентной вакцинации в мире еще не было никогда. Кроме этого нужно производить другие вакцины. Другие болезни никуда не делись ".

На практике все произошло потому, что врут и не стесняются. Только два дня назад Украина зарегистрировала вакцину Pfizer к использованию. Для сравнения - Медведчук пытался продавить сертификат путинского шмурдяка еще два с половиной месяца назад. И только общественное осуждение и возмущение избавили нас от такой привилегии - привиться коктейлем из новичка и боярышника.

Идем дальше. Лишь в начале февраля ОПУ вспомнило номер телефона руководителей регионального отдела Pfizer и начало договариваться о ... поставках вакцины в кратчайшие сроки.

США даже предложил предоставить Украине холодильники для хранения вакцин от коронавируса.

Это ломало еще один фейк от правительства, американскую вакцину вообще нереально поставить в Украину. Но у Албании и Молдовы это почему-то получилось только в январе, а нам тогда пытались активно продвинуть то китайское, то русское.

И вот теперь люди пытаются обмануть и впарить их индийский Covishield, как бюджетную AstraZeneca. Но здесь стоит рассказать одну показательную историю.

В ФРГ купили сразу три вакцины Pfizer, Moderna и оригинальную, не индийской AstraZeneca. По итогам двух месяцев вакцинации оказалось, что народ на 85% выгреб Pfizer, а вот AstraZeneca укололись только 19%, потому что считают ее недостаточно эффективной.

И теперь Правительство Германии планирует предложить вакцину от коронавируса AstraZeneca ключевым государственным служащим, чтобы завоевать общественную поддержку прививок.

"Если наши люди не получают укол AstraZeneca, нам еще труднее убедить широкую общественность", - рассказывает Spiegel неназванный чиновник. Поэтому уже сейчас федеральные министерства составили списки так называемых системно важных должностных лиц, которым в первоочередном порядке следует делать прививки.

Что мы имеем на практике с так пафосно анонсированным началом вакцинации с помощью индийской Covishield? Нам показали фотографии реаниматолога Евгения Горенко из Черкасс, рассказали о 150 привитых людей в первые сутки. Затем эта цифра в устах Степанова выросла до 1200 человек, но есть интересный лакмус.

Ни один, ни один чиновник высокого уровня не воспользовался такой чудодейственной вакциной - и мы не увидели ни Владимира Зеленского, ни Виктора Ляшко, ни Дениса Шмыгаля, ни Максима Степанова с фотографиями из кабинетов семейных врачей. Или уже они привились тайно лучшей вакциной? Таким образом, вакцинация в Украине провалена во второй раз. Колоться вакциной неизвестного производителя от неизвестной фирмы-прокладки можно или из-под палки, или без понимания и к чему.

Интересный факт номер два. Зеленский устраивал большое государственное мероприятие с участием руководителей регионов и правительства. Говорили о децентрализации и ни разу о китайской вакцине. Хотя можно было бы на потеху всем крупным олигархическим каналам устроить флэш-моб и показать хотя бы десяток вакцинаций. От того видим, как от прививки препаратами Степанова отказываются даже врачи лучшей профильной Александровской больницы. Из 24 работников реанимационного отделения делать прививки согласились сделать только 2.

Каких вам еще доказательств как государство проваливает нормальную программу вакцинации и фактически закрывает безвиз - не хватает?

Потому что если даже врачи категорически против прививок в Украине, то что скажут Степанову рядовые украинцы? Правильно, ждут пока появится что-то нормальное.

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Украинское правительство при этом знало заранее, что ЕС введет обязательные ковидные паспорта и без адекватной вакцины, сертифицированной западными партнерами - не пропетляеш. Именно поэтому появились накануне такого решения сообщения от анонимных чиновников, хорошую вакцину будут продавать в больницах накануне отпусков.

Параллельно объявят еще несколько неприглядных фактов. Из Государственного экспертного центра МЗ, который сертифицирует лекарства, активно увольняют лучших специалистов. Под нож попали те, кто работал там еще задолго до Степанова.

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Все это свидетельствует, что сорвана не только компания по противодействию коронавирусу. Сорвана вся система поставки лекарств. Кто знает, какие прокладки еще есть в тумбочке Максима Степанова и на сколько хотят ограбить бюджет то Раиса Богатырева, то подружки первой леди.

Наконец я просто оставлю недавнее обещание Зеленского вакцинироваться вместе с военными: "Я точно буду вакцинироваться с нашими военными как верховный главнокомандующий. Я должен это делать, я так считаю. Это тоже будет в первой части, во втором этапе, как только мы получим миллион. Какой вакциной? Которая будет первой. Ну, первая будет Pfizer. Второй, мне кажется, будет "АстраЗенека".

Проверим, как говорится - соврал или нет.