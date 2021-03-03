Укрзализныця приостановит продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области из-за коронавируса

3 марта, 2021, 10:29

Укрзализныця с 7 по 12 марта приостановит продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области из-за коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по" красных "карантинных зон, Укрзализныця с 7 до 12 марта (с возможностью продления до конца действия усиленного карантина) приостановит продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет ограничена высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта включительно.

При этом в пресс-служба отметили, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений.

В то же время пассажирам с билетами в Черновцы, Житомир и областей доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту следования поезда, если эти станции находятся за пределами «красной» зоны.

Так, например, жители Черновцов и восточной части области смогут доехать в направлении Киева со станций Тернопольской области (Залещики, Толстое, Чертков) поездом № 357/358 Рахов - Киев или поездом № 769/770 из Каменец-Подольского.

В Пресс-служба добавили, соответствующее постановление позволяет назначения специальных рейсов для доставки людей с зоны карантина, поэтому Укрзализныця сейчас проводит переговоры с соответствующими ОГА по заказу таких рейсов, о чем будет сообщено дополнительно.